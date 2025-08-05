Через дії окупантів ситуація в Азовському морі на межі екокатастрофи: вимирає риба, зростає кількість медуз, - ЦПД
У Азовському морі, внаслідок російської війни проти України, фіксують масовий мор риби та зростання кількості медуз, що робить узбережжя непридатним для відпочинку
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
Різке збільшення кількості медуз в Азовському морі робить узбережжя непридатним для відпочинку. Це явище спричинене війною, зокрема руйнуванням росіянами каналу Сіверський Донець - Донбас, що призвело до підвищення солоності води, і стало причиною розмноження медуз.
Крім того, збільшення вилову риби та скидання стічних вод в Азовське море окупантами призвело до майже повного вимирання популяції бичка та масового мору інших видів риб.
"Через дії окупантів ситуація в Азовському морі близька до екологічної катастрофи. Але замість спроб виправити шкоду екології, окупанти лише перекладають відповідальність на Україну", - наголосив ЦПД.
- Жителі окупованого Маріуполя 9 липня повідомили про потрапляння мазуту і каналізаційних стоків в Азовське море. Російські окупанти не вживають жодних заходів для вирішення цієї проблеми.
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