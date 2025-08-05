Через дії окупантів ситуація в Азовському морі на межі екокатастрофи: вимирає риба, зростає кількість медуз, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

Різке збільшення кількості медуз в Азовському морі робить узбережжя непридатним для відпочинку. Це явище спричинене війною, зокрема руйнуванням росіянами каналу Сіверський Донець - Донбас, що призвело до підвищення солоності води, і стало причиною розмноження медуз.

Крім того, збільшення вилову риби та скидання стічних вод в Азовське море окупантами призвело до майже повного вимирання популяції бичка та масового мору інших видів риб.

"Через дії окупантів ситуація в Азовському морі близька до екологічної катастрофи. Але замість спроб виправити шкоду екології, окупанти лише перекладають відповідальність на Україну", - наголосив ЦПД.