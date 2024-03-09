Через ворожі дрони евакуація поранених може тривати до двох діб, - волонтерка Корчинська

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Зараз евакуація поранених триває щонайменше 6 годин, а буває і до кількох діб. Часто у важкопоранених залишається мало шансів вижити. Так ситуація відбувається через те, що росіяни постійно атакують дронами нашіевакуаційний транспорт. Саме тому сьогодні ми говоримо про РЕБ для санітарного транспорту. Розуміємо, що таку опцію не зможемо виконати на всіх дільницях, на жаль. Втім, на більшості евакуаційного транспорту мають бути встановлені системи РЕБ, які б глушили сигнал ворожих дронів", - розповіла Корчинська.

Волонтерка також наголосила на важливості броньованої техніки для евакуації поранених з поля бою.

"Це дасть можливість нам вивозити поранених вдень. Це вкрай важливо для збереження життів наших військовослужбовців. Це основна проблема для нас. Зокрема, безпечна евакуація поранених з поля бою й броньована санітарна техніка. Зараз ми чекаємо на чергову партію броньованих машин для евакуації", - додала вона.