Даних, які могла б використати ворожа розвідка, не було: у Генштабі про карти, оприлюднені полковником Маньком у TikTok

Зіновія Воронович
31 жовтня, 2025 п'ятниця
16:28
Війна з Росією Валентин Манько

Після експертної оцінки у Генштабі ЗСУ дійшли висновку, що карти на світлинах, які оприлюднив полковник Валентин Манько у соцмережах, не містять інформації з обмеженим доступом, яку могла б використати розвідка противника

Зміст

Про це  повідомили на запит Еспресо в Головному управлінні комунікації ЗС України.

"За результатами фахового аналізу встановлено, що карти, показані полковником Валентином Маньком у мережі TikTok, не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь. Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, у тому числі у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації", - йдеться у відповіді.

Читайте також: Участь в АТО, міжнародний розшук та спроба потрапити у ВРУ: чим багата біографія полковника Манька, який засвітив військові мапи у TikTok

Раніше в Головному управлінні комунікації ЗС України повідомили, що зможуть дати відповідь, чи була на фотографіях, які оприлюднив  начальник Управління штурмових військ Збройних сил України полковник Валентин Манько інформація з обмеженими доступом, лише після оцінки експерта з питань таємниць.

"За  оцінкою відповідних експертів, зазначений пост у мережі TikTok не містить критичної чи чутливої інформації, а також інформації з обмеженим доступом, яка може бути використана розвідкою противника та призвести до втрат особового складу, озброєння і техніки, розкриття планів чи замислів застосування, стану та положення Збройних Сил України або інших складових Сил оборони", - запевняють в  Головному управлінні комунікації ЗС України.

  • Керівник управління Штурмових військ полковник Валентин Манько опублікував у соцмережах фото з собакою, на якому видно військові мапи та планшет, що викликало скандал. За словами Сергія Стерненка, на фото видно мапи із грифом "таємно". Сам Валентин Манько запевнив, що це звичайна карта Google Map, на яку він особисто наніс позначки.
