Даних, які могла б використати ворожа розвідка, не було: у Генштабі про карти, оприлюднені полковником Маньком у TikTok

Про це повідомили на запит Еспресо в Головному управлінні комунікації ЗС України.

"За результатами фахового аналізу встановлено, що карти, показані полковником Валентином Маньком у мережі TikTok, не розкривають просторових, часових показників операцій (бойових дій) Сил оборони України та не розкривають підрозділи, які брали в них участь. Відомості, відображені на картах-схемах, не передбачають витоку інформації з обмеженим доступом, у тому числі у зв’язку зі значною затримкою в часі їх публікації", - йдеться у відповіді.

Раніше в Головному управлінні комунікації ЗС України повідомили, що зможуть дати відповідь, чи була на фотографіях, які оприлюднив начальник Управління штурмових військ Збройних сил України полковник Валентин Манько інформація з обмеженими доступом, лише після оцінки експерта з питань таємниць.

"За оцінкою відповідних експертів, зазначений пост у мережі TikTok не містить критичної чи чутливої інформації, а також інформації з обмеженим доступом, яка може бути використана розвідкою противника та призвести до втрат особового складу, озброєння і техніки, розкриття планів чи замислів застосування, стану та положення Збройних Сил України або інших складових Сил оборони", - запевняють в Головному управлінні комунікації ЗС України.