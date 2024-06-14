Данія першою з країн НАТО інвестує у виробництво українського озброєння
Україна та Данія 13 червня підписали меморандум, згідно з яким Данія стала першою країною НАТО, що інвестує у виробництво українського озброєння та техніки
Про це повідомляє Міноборони України.
У межах 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у четвер, 13 червня, відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.
Результатом зустрічі стало підписання меморандуму щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.
"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", - зазначив Рустем Умєров.
- У рамках 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у четвер, 13 червня, відбулася чергова зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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