Данія першою з країн НАТО інвестує у виробництво українського озброєння

Про це повідомляє Міноборони України.

У межах 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у четвер, 13 червня, відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном.

Результатом зустрічі стало підписання меморандуму щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

"Це великий крок, оскільки Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам", - зазначив Рустем Умєров.