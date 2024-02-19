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DeepState: на Запоріжжі росіяни пробили оборону під Вербовим і прорвалися в Роботине

19 лютого, 2024 понедiлок
07:17
Війна з Росією Снайпер ЗСУ

Станом на кінець доби 18 лютого інтенсивність на фронті дещо спала, попри це на Запорізькому напрямку частина російських військ змогла пробити оборону під Вербовим та прорватися в Роботине

Про це повідомляє недержавний український проєкт DeepState, спираючись на відкриті дані.

Ситуація на фронті станом на кінець доби 18 лютого

Як зазначили аналітики, на Біломосковському, Сіверському та Білгородському відтинкахи ситуація без змін. 

На Сватівському відтинку росіяни проводять ротацію та продовжують посилювати тиск в районі Тернів та Ямполівки.

На Бахмутському напрямку ворог проводив штурмові дії в Білогорівці, але отримав відсіч. Біля Іванівки ворог має успіхи та продовжує штурмові дії.

На Авдіївському відтинку противникм здійснив безуспішні штурмові дії  біля Ласточкиного значним числом піхоти. Наразі росіяни проводять накопичення по посадках і планують поновити штурмові дії вже найближчими днями.

"Кацапи атакують в Первомайському та впритул підійшли до Невельського. Біля Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки тривають бої, противник посилив тиск на Сили Оборони", - зазначили аналітики.

Бердянський відтинок — бої тривають, ворог активізувався біля Новодонецького,

На Запорізькому відтинку росіяни завдали масованої атаки від Роботиного до Вербового. На південному заході від Вербового їм вдалося пробити оборону, зараз СОУ намагаються ліквідувати цю проблему.

За словами аналітиків, 18 лютого інтенсивність на фронті дещо спала. Частина російських військ змогла прорватися у Роботине, але більшість була ліквідована.

Таврійський відтинок — без змін.

Аналітична записка

"Після завершення боїв за саму Авдіївку кацапам потрібно приймати рішення куди перекидати основні сили далі. Ворог може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному", - підсумували у DeepState.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Бердянськ
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
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