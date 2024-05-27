Defense Express: Україна, ймовірно, готується до обстрілів території РФ далекобійними ракетами

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Зараз здійснюється підготовчий етап для того, щоб бити по території РФ далекобійними ракетами. Про це свідчать, удари Сил оборони по системах РЛС в Росії. Якщо українські безпілотники долітають вже на таку велику відстань, то це також вказує й на те, що дуже серйозно відпрацьовуються маршрути. Також, цілком ймовірно, що наші безпілотники долітаючи на таку велику відстань сканують територію РФ на наявність систем ППО", - пояснив Рябих.



Експерт зауважив, що удари по території РФ будуть нарощуватись



"Атака на систему РЛС в Орську, яка відбулась сьогодні, могла бути тестовим варіантом обстрілу. Оскільки безпілотники мають не таке велике бойове навантаження. Втім, такі точкові удари можуть завдати великих збитків Росії. Слід також відзначити, що при появі в України далекобійних ракет польотні завдання будуть відпрацьовані. Такі ракети ми можемо отримати від наших партнерів, або в рамках реалізації власної ракетної програми. Тому, цілком ймовірно, що удари по території РФ будуть нарощуватись не лише за допомогою БПЛА, а й ракет", - додав він.

У неділю, 26 травня, безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував загоризонтну радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М" у місті Орськ Оренбурзької області РФ

