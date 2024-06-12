"День Росії - найдовгоочікуваніше свято для Херсонщини": росфейки за 12 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 12 червня російська пропаганда запустила велику дезінформацію та фейк.

Фейк: Зрадник і колаборант Сальдо заявив: "12 червня, день Росії, для Херсонської області та всіх її мешканців найдовгоочікуваніше свято".

Спростування: Промовляючи такі тези, зрадник України намагається видати бажане за дійсне та створити ілюзію підтримки російської окупації серед місцевих жителів. Насправді ж увесь світ бачив, що таке "русскій мір" — смерть, руїни та катування.

Дезінформація: Посольство РФ в Ісландії заявило: "Вже ні для кого не секрет, що ці "хоробрі захисники України" воюють із власним народом, завдають по мирних громадянах прицільних ударів".

Спростування: Російська дипломатія вже давно стала інструментом пропаганди, спрямованим на західну аудиторію. Таким чином російські фашисти намагаються демонізувати ЗСУ та дискредитувати українську армію на міжнародній арені.