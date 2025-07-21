Держдума РФ дозволила позбавляти громадянства за відмову ставати на військовий облік, але це не стосується українців на ТОТ, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Держдума РФ ухвалила поправки, які дозволяють позбавляти російського громадянства за відмову ставати на військовий облік, а також через такі злочини, як вбивство та державна зрада. Проте ці норми не стосуються жителів тимчасово окупованих територій України. Навіть якщо вони відмовляються воювати, нав’язане громадянство залишиться", – йдеться в матеріалі.

Акцентується, що головна мета таких дій ворога – це форсована паспортизація та повне витіснення української ідентичності.

Так, Москва змушує громадян України на ТОТ отримувати російські паспорти під загрозою депортації, арештів або втрати майна. Чоловіків водночас розглядають як мобілізаційний ресурс для війни проти України.

"Таким чином Росія позбавляє людей права на вибір і фактично тримає українських громадян на ТОТ у заручниках", – наголошує ЦПД.