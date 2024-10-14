Дії ворога можуть бути зондуючими: Згурець про Запорізький напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз є декілька напрямків, де ворог намагається протискати нашу оборону. Якщо подивитися зведення DeepState та Генштабу ЗСУ, то бачимо спроби противника просуватися біля Часового Яру, на Лиманському напрямку, також намагання діяти від захопленого Вугледара. Згадуючи про Вугледар, знаємо, що було два напрямки – просування в бік Курахового та на захід у бік Золотої Ниви. Якраз зараз на Запорізькому напрямку, де Вугледар був таким кутом для Донбаського та Запорізького фронтів, активізувалися бойові дії", - зауважив військовий експерт.

За його словами, ще немає повної інформації, аби говорити про те, що на Запорізькому фронті є суттєве просування противника. Називають населені пункти, де можуть виникнути передумови руху ворога у бік Великої Новосілки.

"Пам'ятаємо, що в Курську область перекидали значну кількість сил загарбника з Запорізького напрямку, тому дії ворога можуть бути зондуючими. Наразі на поточний момент важко зробити висновки, що саме відбувається, і чи дійсно там паралельно противник накопичує сили. Повторю, що захоплення Великої Новосілки для противника може бути наступною ціллю", - резюмував Сергій Згурець.