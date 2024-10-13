Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті зафіксували 105 боєзіткнень: "найгарячіше" було на Курахівському напрямку

З початку доби на фронті зафіксували 105 боєзіткнень: "найгарячіше" було на Курахівському напрямку

Катерина Ганжа
13 жовтня, 2024 неділя
22:35
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Від початку доби, 13 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 105 бойових зіткнень. "Найгарячішою" сьогодні залишалася ситуація на Курахівському напрямку. Також ворог активно діяв на Лиманському, Покровському та Куп’янському напрямках

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00.

"За сьогодні противник завдав по території України 43 авіаційних удари (задіяв, зокрема 76 КАБ), використав для ураження 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку бойові зіткнення тривали в районі Стариці.

"За попередніми підрахунками втрати ворога на напрямку за сьогодні складають 67 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину та 16 БпЛА, пошкоджено три артсистеми, два автомобілі та одиницю спеціальної техніки", - зазначають у Генштабі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. Сили оборони відбили п’ять атак, 11 боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. Досі точаться чотири боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

На Краматорському напрямку ворог двічі наступав на позиції українських підрозділів. Атака поблизу Часового Яру захлинулась, поблизу Ступочок триває бій.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали чотири атаки противника поблизу Торецька та Щербинівки. Три атаки відбито, триває бій. Ситуація контрольована.

Ворог 22 рази намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Основні зусилля окупанти на цьому напрямку зосереджують у районі Селидового, де відбулось 15 спроб ворога просунутись вперед.

"Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 228 окупантів, 105 з них – безповоротно. Знищено бойову броньовану машину та три автомобілі окупантів", - йдеться у повідомленні.

Складна ситуація на Курахівському напрямку. Там ворог 29 разів атакував українські позиції поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність противник проявляв у районах Желанного Другогр та Костянтинівки. На даний час українські воїни відбили 19 атак, десять боєзіткнень досі тривають.

На Времівському напрямку бій триває поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагались потіснити укарїнські підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом дня агресор здійснив сім невдалих штурмів.

В Курській області Сили оборони України продовжують ведення операції.

  • З початку доби 12 жовтня на фронті відбулося 186 боєзіткнень. Найбільше боїв зафіксували на Курахівському напрямку.
Теги:
Україна
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Куп'янськ
Покровськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
12 жовтня, 2024 субота
Заміна ПВК Вагнера: Портников про ймовірне перекидання до України військових КНДР
Автор Юлія Лаврук
12 жовтня, 2024 субота
Заява Вакарчука після останнього концерту ОЕ: подякував фанатам і зовсім не згадав ТЦК
Автор Віктор Пушкар
12 жовтня, 2024 субота
Рейд ТЦК на концерт ОЕ: наші справи погані
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.94
    Продаж 45.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
13 жовтня
23:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на водія мопеда: чоловік загинув
22:40
Логотип сейму Литви
Парламентські вибори у Литві: найбільше голосів набирають опозиційні соціал-демократи та популісти
22:26
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
США може очікувати більш напружена ситуація, ніж після виборів 2020-го року, - професор Айзенберг
22:14
Оновлено
Після концерту ОЕ у столичному Палаці спорту ТЦК з поліцією перевіряли документи у чоловіків: як відреагував Вакарчук, що каже влада, опозиція і військові
22:13
Протиракетний комплекс THAAD
Може перехоплювати цілі поза атмосферою: США розгорнуть протиракетний комплекс THAAD в Ізраїлі
21:51
Ексклюзив
НАТО
"Наші очікування перебільшені": аналітик Горбач про сподівання на запрошення України в НАТО від Байдена
21:40
Сербія
Сербія не проти вступити до БРІКС
21:31
Огляд
пожежа на нафтобазі у Феодосії
Удар по нафтобазі в окупованій Феодосії, безпілотники над різними частинами РФ та бавовна на військовому аеродромі "Ханська" в Адигеї: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:28
Командир РУБпАК 112 Обр ТРО Геннадій Левітас
Командир роти ударних дронів Левітас: операторів БПЛА постійно не вистачає, часу на ротації немає
21:17
Ізраїль
"Хезболла" вдарила дроном-камікадзе по Ізраїлю: поранено понад 50 людей
20:53
Зеленський: бійців Північної Кореї передають до військових сил окупанта
20:31
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Політолог Магда вважає, що поїздка Зеленського до Європи не замінить "Рамштайн"
20:23
Єгипет
У Єгипті локомотив врізався у пасажирський потяг: щонайменше одна людина загинула, є поранені
20:00
OPINION
Постріл у майбутнє
19:52
На Львівщині напали на працівника ТЦК
ТЦК про перевірку документів після концерту ОЕ: ми ні з ким не конфліктували, порушників затримувала Нацполіція
19:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
19:17
Starlink
Захопити Вугледар армії РФ допомогли нелегальні "Старлінки", - Washington Post
19:16
Ексклюзив
Курська область
Маємо маневрувати й вести бойові дії, схожі на партизанські, - майор запасу НГУ Гетьман про Курську операцію
18:45
Інтерв’ю
Бен Ходжес
Генрал Бен Ходжес: на фронті шальки терезів починають поступово зміщуватися на користь України
18:16
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Вояки з КНДР облаштували собі полігон поблизу Маріуполя: заява партизан
18:08
SpaceX
З першого разу: башта Mechazilla "зловила" ракетоносій для Starship
18:03
OPINION
Два шляхи мобілізації: який вибере влада?
17:47
Навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів: які оновлення з'являться в Армії+
17:27
Сили безпілотних систем
Офлайн у Києві: Сили Безпілотних систем запрошують бажаючих на "Тиждень рекрута"
17:27
Інтерв’ю
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Якщо Байден і демократи програють президентські вибори, то через боягузливу позицію щодо України, - Піонтковський
17:22
Огляд
Рамштайн
Чи зможе Україна переконати союзників прийняти План перемоги після перенесення "Рамштайну". Пояснюємо
17:17
Покровськ
Як втрата Покровська вдарить по українській металургії: пояснює The Economist
17:14
Ексклюзив
Зерно, порт
Покупцями виступають країни-ізгої, - експосолка з особливих доручень МЗС України Трофімцева про збут Росією українського зерна
16:50
Федір Веніславський
У Раді не вистачає голосів на підтримку економічного бронювання, - нардеп Веніславський
16:27
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу закликав ООН вивести своїх миротворців із зони бойових дій у Лівані, стверджуючи, що "Хезболла" використовує їх як живий щит
16:00
новини
Авіація окупантів скинула 2 КАБи на харківське передмістя Дергачі
16:00
OPINION
блог Андрій Магера
Про українську мову на перервах у школі
15:50
Ексклюзив
На столичній Площі Слави зібралися на підтримку українських військовополонених
15:34
У Кременчуці погодилися демонтувати пам’ятник, присвячений морякам більшовицької флотилії
15:23
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
DeepState: на Харківщині росіяни дійшли до шосе, що сполучає Куп'янськ з Боровою
15:01
Оновлено
Дональд Туск
Туск: "Я буду абсолютно жорстким і нещадним до нелегальної міграції"
14:58
Ексклюзив
Сергій Гнезділов
Вчинок Гнезділова є публічним злочином, який має каратись законом, - майор ЗСУ Трегубов
14:43
Дональд Трамп
"Три з половиною, чотири місяці", - Трамп зробив прогноз, коли може розпочатися Третя світова війна
14:41
Оновлено
У DeepState заявили про розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині. За іншими даними, вони билися до останнього
14:33
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден наступного тижня відвідає Німеччину, - Spiegel
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV