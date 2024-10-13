З початку доби на фронті зафіксували 105 боєзіткнень: "найгарячіше" було на Курахівському напрямку

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00.

"За сьогодні противник завдав по території України 43 авіаційних удари (задіяв, зокрема 76 КАБ), використав для ураження 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку бойові зіткнення тривали в районі Стариці.

"За попередніми підрахунками втрати ворога на напрямку за сьогодні складають 67 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину та 16 БпЛА, пошкоджено три артсистеми, два автомобілі та одиницю спеціальної техніки", - зазначають у Генштабі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. Сили оборони відбили п’ять атак, 11 боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 19 разів в районах Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського. Досі точаться чотири боєзіткнення, решту – наші воїни зупинили.

На Краматорському напрямку ворог двічі наступав на позиції українських підрозділів. Атака поблизу Часового Яру захлинулась, поблизу Ступочок триває бій.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали чотири атаки противника поблизу Торецька та Щербинівки. Три атаки відбито, триває бій. Ситуація контрольована.

Ворог 22 рази намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Основні зусилля окупанти на цьому напрямку зосереджують у районі Селидового, де відбулось 15 спроб ворога просунутись вперед.

"Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 228 окупантів, 105 з них – безповоротно. Знищено бойову броньовану машину та три автомобілі окупантів", - йдеться у повідомленні.

Складна ситуація на Курахівському напрямку. Там ворог 29 разів атакував українські позиції поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Найбільшу активність противник проявляв у районах Желанного Другогр та Костянтинівки. На даний час українські воїни відбили 19 атак, десять боєзіткнень досі тривають.

На Времівському напрямку бій триває поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагались потіснити укарїнські підрозділи поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом дня агресор здійснив сім невдалих штурмів.

В Курській області Сили оборони України продовжують ведення операції.