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Війна з Росією: хроніка
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Ділянка прострілюється з усіх флангів: Згурець пояснив логіку можливого відведення військ у районі Вербового

22 березня, 2024 п'ятниця
11:09
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ділянка в районі Роботиного та Вербового прострілюється ворогом з усіх флангів

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про Роботине й Вербове, про південний фронт, то ворог дійсно від Вербового мав просування на північний захід. Але ми маємо розуміти, що йдеться про ділянку завширшки близько 8 км і 6 км вглиб. Ця ділянка сформувалася за підсумками нашого наступу минулого року. Зараз цю ділянку утримувати достатньо складно. Думаю, що нашому військовому керівництву потрібно ухвалити логічне рішення про відведення наших військ з цієї ділянки, щоб вирівняти лінію фронту й вийти з низини", - зауважив Згурець.

За словами військового експерта, наразі ділянка в районі Роботиного та Вербового прострілюється з усіх флангів, і суттєво ускладнює оборону ЗСУ.

"Розумію певний політичний тягар цього рішення. Багато зусиль було покладено на те, щоб просунутися по цьому напрямку, але це був елемент наступальної кампанії, де це був один з елементів. Зараз наступ припинено, і ми переходимо до оборони. Утримання цієї складної ділянки виглядає не зовсім раціонально. Але це лише моє припущення", - додав Згурець. 

  • Російське військове командування, ймовірно, формує резерви, які будуть проводити широкомасштабні штурми українських позицій на фронті.
  • Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик зазначив, що дуже важко відбивати російські атаки в районі Роботиного.

Теги:
Новини
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Запорізька область
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
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