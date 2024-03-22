Атаки тривають одна за одною, росіяни готові захоплювати по метру, по бліндажу: боєць ЗСУ про ситуацію в Роботиному

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому напрямку ворог стабільно проводить активні бойові дії, обстрілюючи всі наближені села, які наближені до лінії бойового зіткнення. Ще активніші атаки противник здійснює в напрямку Роботиного. Менш активний напрямок - це Малинівка, ближче до Василівки. Тобто тривають активні бойові дії", - зауважив Бурлик.

За словами військовослужбовця ЗСУ, в районі Роботиного важкою ціною вдається відбивати атаки ворога.

"Роботине оточується ворогом. Уся діяльність контрнаступу ЗСУ, яка проводилася влітку, може бути знівельована тому, що росіяни активно проводять бойові дії. Штурмові атаки відбуваються одна за одною. Росіяни готові відбивати по метру, по бліндажу. Вже техніка російська їздить по Роботиному. Їм вдається проривати деякі ділянки. Якщо наші хлопці гасять, умовно кажучи, цю пожежу, то це вдається їм великою ціною. Ворог кожні дві години проводить атаки. Відбити всі ці атаки, щоб відкинути росіян, дуже важко", - наголосив Бурлик.