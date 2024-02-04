Для обстрілу середмістя Херсона 2 лютого окупанти використали новітні високоточні ракети "Гром-1", - ЗМІ
Для обстрілу житлового кварталу Херсона 2 лютого Росія використала новітні високоточні авіаційні ракети "Гром-1" класу "повітря-земля"
Про це повідомляє Мілітарний.
Ідентифікувати ракету вдалось за допомогою фото з її залишками опублікованим у соцмережі X через особливість вигнутих хвостових рулів.
У виданні зазначили, що високоточні авіаційні ракети "Гром-1", які були прийняті на озброєння повітряно-космічних сил РФ у 2013 році.
Це вже не перший випадок використання ракети цього типу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Вперше за час повномасштабного вторгення в Україну Росія здійснила невдалий запуск ракети "Гром-1" 12 березня 2023 року. Через технічні проблеми ракета впала у приватному секторі тимчасово окупованого Донецька.
Однак цього разу росіяни вперше використали ракету цього типу на Херсонському напрямку. Раніше залишки ракет знаходили лише у Донецьку та на Харківщині.
Авіаційна ракета "Гром-1" розроблялась для використання з нових винищувачів Су-57, але також була інтегрована у систему озброєння літаків Су-34, Су-35 та Су-30.
Вона має масу 594 кг та здатна долати відстань до 120 км. Зокрема, ракета оснащена інерціальною та супутниковою системами наведення, що дозволяє її застосування проти стаціонарних нерухомих цілей, по раніше завантажених координатах.
Ракета оснащена ракетним двигуном. Бойова частина уламково-фугасна, вагою 315 кг.
- Удень 2 лютого російська окупаційна армія обстріляла Херсон, Берислав та Інгулець. Постраждали шість цивільних, в обласному центрі пошкоджено багатоповерхівки.
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