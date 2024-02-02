Окупанти атакували Херсон та область: поранено шістьох людей

Про це повідомили пресслужба Херсонської ОВА та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Так, Херсон росіяни атакували з авіації. Поранено 73-річну жінку, яка перебувала на подвір'ї. Її госпіталізували з контузією та осколковим пораненням. Також постраждали 17-річний хлопець і 62-річна жінка. У потерпілої жінки – контузія, вибухова та черепно-мозкова травма.

"Унаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті", - написав Мрочко.

Також окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава. У 46-річного чоловіка вибухова травма, поранення ноги та перелом руки. Він у лікарні.

Окрім того, росіяни двічі атакували село Інгулець. Постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада швидкої надала потерпілій медичну допомогу на місці, уточнили в ОВА.

"Пізніше ворог знову вкрив вогнем населений пункт. Поранено 37-річного чоловіка. З вибуховою травмою та осколковими пораненнями ноги його доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні пресслужби.