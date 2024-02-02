Окупанти атакували Херсон та область: поранено шістьох людей
Удень 2 лютого російська окупаційна армія обстріляла Херсон, Берислав та Інгулець. Постраждали шість цивільних, в обласному центрі пошкоджено багатоповерхівки
Про це повідомили пресслужба Херсонської ОВА та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Так, Херсон росіяни атакували з авіації. Поранено 73-річну жінку, яка перебувала на подвір'ї. Її госпіталізували з контузією та осколковим пораненням. Також постраждали 17-річний хлопець і 62-річна жінка. У потерпілої жінки – контузія, вибухова та черепно-мозкова травма.
"Унаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки у середмісті", - написав Мрочко.
Також окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава. У 46-річного чоловіка вибухова травма, поранення ноги та перелом руки. Він у лікарні.
Окрім того, росіяни двічі атакували село Інгулець. Постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада швидкої надала потерпілій медичну допомогу на місці, уточнили в ОВА.
"Пізніше ворог знову вкрив вогнем населений пункт. Поранено 37-річного чоловіка. З вибуховою травмою та осколковими пораненнями ноги його доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні пресслужби.
- 1 лютого РФ атакувала безпілотниками Берислав і район, унаслідок чого було пошкоджено автівку швидкої та поранено жінку.
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