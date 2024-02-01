РФ атакувала безпілотниками Берислав і район: пошкоджено автівку швидкої, поранено жінку
Удень 1 лютого російська окупаційна армія кілька разів атакувала Херсонщину. Зокрема у Бериславі дістала поранення цивільна жінка
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Так, окупанти атакували бригаду швидкої.
"Подія трапилася у Бериславському районі. Ворог вдарив із безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. Автівка зазнала пошкоджень. На щастя, лікарі не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Пізніше, близько 15:15, росіяни атакували сам Берислав.
"Унаслідок скидання вибухівки з безпілотника 48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці", - повідомили в ОВА й уточнили, що жінка перебуває у лікарні.
- 31 січня росіяни скинули вибухівку на літнє подружжя у Бериславі, потерпілих госпіталізували.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.67Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе