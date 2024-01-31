Росіяни скинули вибухівку на літнє подружжя у Бериславі, потерпілих госпіталізували
Удень 31 січня російська окупаційна армія скинула вибухівку з дрона на цивільних, які їхали мотоциклом у Бериславі Херсонської області. Людей госпіталізували
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Під удар потрапило подружжя. 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них два вибухові предмети. Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями", - написав він.
За його даними, лікарі оцінюють стан потерпілих як задовільний.
Також, згідно з повідомленням Херсонської ОВА, російська армія вдарила по житловому будинку у Тягинці.
"Унаслідок ворожого обстрілу постраждав 57-річний чоловік. У нього – осколкове поранення руки", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Постраждалому надають медичну допомогу.
- 30 січня російські окупанти двічі за день скинули вибухівку з дрона на Берислав. Також під обстріли потрапляли інші населені пункти Херсонської області.
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