Росіяни скинули вибухівку на літнє подружжя у Бериславі, потерпілих госпіталізували

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під удар потрапило подружжя. 65-річний чоловік та 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них два вибухові предмети. Потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями", - написав він.

За його даними, лікарі оцінюють стан потерпілих як задовільний.

Також, згідно з повідомленням Херсонської ОВА, російська армія вдарила по житловому будинку у Тягинці.

"Унаслідок ворожого обстрілу постраждав 57-річний чоловік. У нього – осколкове поранення руки", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Постраждалому надають медичну допомогу.