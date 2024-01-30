Росіяни атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією: є загиблий і поранені
Російські окупанти двічі за день скинули вибухівку з дрона на Берислав. Також під обстріли потрапляли інші населені пункти Херсонської області
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Так, зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу у Бериславі. Поранення дістав 50-річний чоловік.
"У нього діагностували вибухову травму та осколкове поранення ноги. Швидка доставила потерпілого до лікарні", - поінформували в ОВА.
Пізніше внаслідок атаки безпілотника смертельні поранення дістав 35-річний мешканець Берислава. У прокуратурі уточнили, що чоловік перебував на вулиці, коли на нього скинули вибухівку з дрона. Це сталося близько 13:00.
В обід російська авіація обстріляла два населені пункти Бериславського району.
"Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі Пункту незламності", - поінформували в ОВА.
Постраждалих немає.
Водночас через російський артилерійський обстріл села Токарівка постраждала 47-річна місцева жителька. У неї вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, осколкове поранення голови, черевної порожнини та ноги. Потерпілу госпіталізували.
- Окупанти в ніч на 26 січня атакували Херсон ракетами С-300. Унаслідок ворожих обстрілів поранення дістала місцева жителька.
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