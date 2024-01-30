Росіяни атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією: є загиблий і поранені

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Так, зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу у Бериславі. Поранення дістав 50-річний чоловік.

"У нього діагностували вибухову травму та осколкове поранення ноги. Швидка доставила потерпілого до лікарні", - поінформували в ОВА.

Пізніше внаслідок атаки безпілотника смертельні поранення дістав 35-річний мешканець Берислава. У прокуратурі уточнили, що чоловік перебував на вулиці, коли на нього скинули вибухівку з дрона. Це сталося близько 13:00.

В обід російська авіація обстріляла два населені пункти Бериславського району.

"Удари прийшлися по житлових будинках, а також будівлі Пункту незламності", - поінформували в ОВА.

Постраждалих немає.

Водночас через російський артилерійський обстріл села Токарівка постраждала 47-річна місцева жителька. У неї вибухова травма, часткова ампутація пальця на руці, осколкове поранення голови, черевної порожнини та ноги. Потерпілу госпіталізували.