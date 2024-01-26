Росіяни вночі вдарили ракетами по Херсону: постраждала жінка, є пошкодження інфраструктури
Окупаційні війська вночі 26 січня атакували Херсон ракетами С-300. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримала місцева жителька
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. По місту прийшлося два ракетні удари. Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру", - йдеться у повідомленні.
Фото: Олександр Прокудін
Зазначається, що у власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна місцева жителька. Їй надали медичну допомогу на місці.
- Удень 24 січня російська окупаційна армія атакувала Херсон і населені пункти області. В обласному центрі під удар потрапила лікарня, поранено медиків.
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