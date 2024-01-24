РФ атакувала Новоберислав і Херсон: серед поранених – медики
Удень 24 січня російська окупаційна армія атакувала Новоберислав і Херсон. Зокрема, в обласному центрі під удар потрапила лікарня
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Відомо, що в Херсоні внаслідок обстрілу лікарні дістали отримали двоє медичних працівників. Також постраждала 60-річна місцева мешканка, в неї вибухова травма і поранення ноги. Жінку госпіталізували.
По Новобериславу окупанти вдарили з авіації.
"Постраждало подружжя. У 58-річної жінки – вибухова травма, осколкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію", - написав Прокудін.
Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої тяжкості.
- 23 січня РФ тричі за день прицільно вдарила по рятувальниках. Зокрема, на Херсонщині окупанти скинули боєприпаси з безпілотника на рятувальників, які приїхали на місце пожежі. Постраждав командир відділення ДСНС.
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