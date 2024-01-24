РФ атакувала Новоберислав і Херсон: серед поранених – медики

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відомо, що в Херсоні внаслідок обстрілу лікарні дістали отримали двоє медичних працівників. Також постраждала 60-річна місцева мешканка, в неї вибухова травма і поранення ноги. Жінку госпіталізували.

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"Постраждало подружжя. У 58-річної жінки – вибухова травма, осколкові поранення руки та обличчя. У її чоловіка, 59 років, теж діагностували вибухову травму і контузію", - написав Прокудін.

Медики оцінюють стан пацієнтів як середньої тяжкості.