РФ тричі за день прицільно вдарила по рятувальниках: є постраждалий
Російська окупаційна армія тричі за день прицільно вдарила по рятувальниках. Унаслідок атаки по Херсонській області постраждав командир відділення ДСНС
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Зазначається, що зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї з пожежних частин Харкова. Ніхто з рятувальників не постраждав.
"На Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі й прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Постраждав командир відділення ДСНС. Наразі він у лікарні", – повідомили у ДСНС.
У Нікополі Дніпропетровської області безпілотник упав на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні пошкоджено вікна. Люди вціліли.
- 15 січня окупанти скинули вибухівку з дрона на рятувальників у Станіславі, постраждали чотири людини.
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