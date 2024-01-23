РФ тричі за день прицільно вдарила по рятувальниках: є постраждалий

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що зранку внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю однієї з пожежних частин Харкова. Ніхто з рятувальників не постраждав.

"На Херсонщині рятувальники працювали на місці пожежі й прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Постраждав командир відділення ДСНС. Наразі він у лікарні", – повідомили у ДСНС.

У Нікополі Дніпропетровської області безпілотник упав на територію пожежної частини. Загорілося службове авто, у приміщенні пошкоджено вікна. Люди вціліли.