РФ обстріляла Херсонщину з дронів та артилерії: серед постраждалих – рятувальники
Російська окупаційна армія атакувала Станіслав Херсонської області, внаслідок чого дістали поранення рятувальники та місцева мешканка похилого віку
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Так, окупанти вдарили по пункту екстреної медичної допомоги.
"Унаслідок скидання боєприпасів із БПЛА четверо рятувальників дістали поранення, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та швидку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що опівночі російські військові вдарили по населеному пункту з артилерії, внаслідок чого постраждала 77-річна жінка.
"Херсон окупанти обстрілювали цілодобово, ворог підло цілився по житлових кварталах, укотре пошкоджено контактну тролейбусну лінію та газопровід", - додали в поліції.
- 12 січня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Херсон, унаслідок чого загинуло двоє мирних мешканців.
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