РФ обстріляла Херсонщину з дронів та артилерії: серед постраждалих – рятувальники

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Так, окупанти вдарили по пункту екстреної медичної допомоги.

"Унаслідок скидання боєприпасів із БПЛА четверо рятувальників дістали поранення, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та швидку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опівночі російські військові вдарили по населеному пункту з артилерії, внаслідок чого постраждала 77-річна жінка.

"Херсон окупанти обстрілювали цілодобово, ворог підло цілився по житлових кварталах, укотре пошкоджено контактну тролейбусну лінію та газопровід", - додали в поліції.