РФ обстріляла Херсон з артилерії: загинуло двоє людей
Удень 12 січня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Херсон, унаслідок чого загинуло двоє мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через влучання снаряда спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу. В автівці було виявлено обгоріле тіло людини. Особа жертви встановлюється.
Також унаслідок обстрілу загинула жінка.
- Прокудін припустив імовірність оголошення примусової евакуації з обласного центру родин із дітьми.
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