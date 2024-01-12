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РФ обстріляла Херсон з артилерії: загинуло двоє людей

12 січня, 2024 п'ятниця
13:16
Війна з Росією

Удень 12 січня російська окупаційна армія обстріляла з артилерії Херсон, унаслідок чого загинуло двоє мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через влучання снаряда спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу. В автівці було виявлено обгоріле тіло людини. Особа жертви встановлюється.

Також унаслідок обстрілу загинула жінка.

Україна
Херсон
окупанти
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