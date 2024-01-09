Влада може оголосити примусову евакуацію родин із дітьми з Херсона: названо умову

Про це чиновник сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Я на цьому постійно наголошую: наразі перебувати в Херсоні дітям небезпечно. Херсон перебуває у зоні, де обов’язкова евакуація, але місто не входить у перелік населених пунктів, де вона проводиться примусово. Водночас ми на кожній Раді обороні області заслуховуємо СБУ, контррозвідку, військових із цього приводу. Якщо буде дуже загострена ситуація, то будемо оголошувати евакуацію під примусом", - заявив Прокудін.

За його словами, під "загостреною ситуацією" слід розуміти ситуації, коли для порятунку життя родин із дітьми нашим військовим і поліцейським доведеться вживати евакуаційних заходів на межі сил і можливостей.

Також Прокудін зазначив, що всі ті, кого евакуюють в інші регіони України, отримують або триразове гаряче харчування, або гуманітарну допомогу у вигляді харчових продуктів, а також стандартні виплати.