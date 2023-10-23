Оголошено обов'язкову евакуацію дітей із частини населених пунктів Донеччини та Херсонщини
23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області
Таке рішення Донецької ОВА було одноголосно підтримано на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації, передає пресслужба Мінреінтеграції.
Вказується, що всіх дітей у супроводі одного з батьків або законного представника буде вивезено до початку холодів.
"Спочатку евакуйованих направляють у гуманітарний хаб. Там вони можуть перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу. Далі їх прийме Житомирщина. Там вони безплатно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою", - розповіли у відомстві.
Водночас голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про примусову евакуацію дітей із 23 населених пунктів області. Йдеться про Дудчани, Качкарівку, Милове, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Осокорівку, місто Берислав, Зміївку, Новоберислав, Тягинку, Бургунку, Львове, Миколаївку, Одрадокам’янку, Ольгівку, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівку, Комишани, Садове, Приозерне.
Він зазначив, що перелічені населені пункти перебувають під постійними обстрілами, тому примусова евакуація - це турбота про безпеку дітей.
- У березні 2023 року Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
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