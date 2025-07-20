До 2000 дронів одночасно: німецький генерал Фройдінг зробив прогноз щодо майбутніх атак РФ по Україні

Про це він заявив у подкасті Bundeswehr "Nachgefragt".

За його словами, Москва активно нарощує потужності для серійного виробництва БПЛА. Така тактика, за оцінкою Фройдінга, становитиме серйозну загрозу для української системи ППО.

Він підкреслив, що застосування дорогих ракет, зокрема Patriot, є неефективним проти дешевих дронів-камікадзе типу "Шахед", які коштують у десятки разів менше — 30–50 тис. євро проти понад 5 млн євро за одну ракету.

Генерал зауважив, що Україні потрібні недорогі засоби захисту вартістю від 2 до 4 тис. євро, що дозволить ефективно реагувати на масовані атаки.

Серед можливих заходів протидії він також назвав удари по тилових об'єктах Росії — аеродромах, оборонних підприємствах і авіації.

Крім того, Фройдінг звернув увагу на те, Китай припинив постачання комплектуючих до дронів в Україну та повністю переорієнтував свій експорт у цьому сегменті на Росію.

"Наразі ситуація така, що Китай, фактично, експортує виключно до Росії, тоді як Україну виключено з цього ринку", — підсумував представник бундесверу.