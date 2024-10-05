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Ексклюзив

До зими армія РФ може мати ще тактичні успіхи на фронті, - військовий експерт Мусієнко

Ірена Моляр
5 жовтня, 2024 субота
17:56
Війна з Росією Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня

Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, зазначив, що на сьогодні є три точки, де ворог найактивніше наступає – Курахове, Покровськ та Куп'янський напрямок

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Давати коментар щодо виснаження російських військ - дуже невдячна справа, тому що передбачити момент, коли вони зупиняться, складно. А коли цей момент настане, всі це помітять, бо тоді не буде штурмів великих ворожих груп, будуть обстріли й все. Я скажу дуже обережно, що до зими очікувати того, що ворог зупиниться і припиняться ці численні піхотні штурми, думаю, не варто. Нам треба розраховувати, що до зими армія РФ може мати ще тактичні успіхи. Ймовірно, противник буде кидати все для просування на Курахове, це якраз на північний захід від Вугледара. Однак Курахове дещо більше, ніж Вугледар, тому ворогу буде складніше", - зауважив директор Центру військово-правових досліджень.

За його словами, у росіян на порядку денному ще Покровськ та Куп'янський напрямок. Тобто є три точки, де ворог найактивніше наступає.

"На мою думку, не варто до зими очікувати якогось збиття темпу наступальних операцій противника. Ще один момент, який треба розуміти, що на сьогодні найголовніша наступальна одиниця російських військ – піхотинець. І є два моменти, щоб не гадати, коли вони виснажаться. Тобто є дві умови, які потрібно нам виконувати. Перше – знищувати піхоту в тилу ворога, тобто атакувати оперативний тил на 10-20 км та 50 км. Друге – зменшувати можливості РФ фінансувати виплати цим піхотинцям. Путін постійно закладає у бюджет збільшення видатків, щоб наймати більше людей та відправляти їх на м'ясні штурми. Відтак, поки ці піхотинці є, поки їх зарядили грошима, вони йтимуть у штурми", - резюмував Олександр Мусієнко.

  • 5 жовтня у зведенні Генштабу ЗСУ йшлося, що від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни вже здійснили 15 атак, і на Курахівському - 14 атак.
Теги:
Відео
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Куп'янськ
Вугледар
Покровськ
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