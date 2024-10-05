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З початку доби відбулося 67 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

Ксенія Золотова
5 жовтня, 2024 субота
16:53
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією

Від початку доби 5 жовтня на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку, там росіяни вже здійснили 15 атак, і на Курахівському - 14 атак

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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці", - зазначили у відомстві.

Від цинічних обстрілів з території Російської Федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської області. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Покровка та Катеринівка. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Велика Писарівка, скинувши 10 авіабомб. Також, за сьогодні на Курську область РФ противник скинув вже 24 КАБи.   

Ситуація на основних напрямках

Загалом, від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу Новосадового, Макіївки та Торського. Українські захисники відбили дві атаки, ще дві продовжуються. 

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог один раз без успіху атакував у районі Тернів.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів здійснювали штурмові дії.  Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Ступочок та  Часового Яру, ще три атаки тривають. Також ворог завдав авіаційних ударів по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник атакував шість разів неподалік Дачного та Торецька. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще чотири - продовжуються. Потерпають від авіаційних ударів ворога райони населених пунктів Диліївка та Олександро-Калинове. 

Найгарячіший сьогодні Покровський напрямок, з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили 15 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр та Промінь. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, три боєзіткнення - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог атакував 14 разів поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. Десять боїв завершено, чотири - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти три рази атакували позиції наших військ біля Богоявленки. Всі штурмові дії ворога відбито. В той самий час противник, підтримуючи наступальні дії, активно застосовував авіацію, скинув шість авіабомб.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну безрезультатну спробу атакувати позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи наступальних дій не проводили, проте, завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Теги:
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Військові новини
Покровськ
Торецьк
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