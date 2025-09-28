"Досі сидять у тюрмі": журналіст Хилюк про тих, хто погодився отримати паспорт РФ в полоні

Про це в етері Еспресо журналіст Дмитро Хилюк, який 3,5 роки провів у російському полоні.

"Росіяни дійсно пропонували отримати паспорти РФ. Двічі ми заповнювали анкети. Відмовитись було можливо. Була анкета, російською мовою, я в ній нарахував 17 помилок – це ремарка, як вони свою мову знають. І там, окрім інших питань, було: "Хочешь гражданство РФ?" - саме так, на "ти". Це було якраз для цивільних, ця анкета. Ті люди, які були зі мною в камері, всі написали: ні, не хочу. Але є такі, як ми їх називаємо, "отказніки", їх 9 чоловік, - це ті люди, які захотіли "гражданство РФ", громадянство їхнє. І парадокс у тому, що вони донині сидять у тюрмі тій самій, у таких точно умовах, як і ми, така сама камера, трохи навкоси по коридору в тюрмі цій пакінській. Ніяких поблажок, якийсь час їм давали трошки більше хліба. А решта… Вони так само сидять. Нашому хлопцеві з нашої камери вдалося десь на санчастині обмінятись буквально одною-двома фразами з одним із тих "отказніків". Той каже, що "ми не розуміємо, що робиться, ми просто сидимо і чекаємо" попри те. Вони думали, напевно, що їм там зразу квартиру на Рубльовці дадуть і паспорт російський, але ж ні, вони сидять, і незрозуміло, чому їх там тримають, раз вони вже готові стати "гражданами" РФ”, - розповів Хилюк.

Також журналіст припустив, які могли бути мотиви тих людей, які погоджувались отримати російські паспорти у полоні.

"Я так розумію, що більшість із них з нині окупованих територій і в багатьох із них є родичі в Росії. Імовірно, це й спонукало на такий вибір. Я особисто із ними не спілкувався. Я їх в очі не знаю, чув їх кожен день на перевірках так званих. Статус їхній не помінявся фактично", - додав він.