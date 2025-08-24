Завдяки 68-му обміну полоненими до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України

Про це практично одночасно заявили президент України Володимир Зеленський та міжвідомчий Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", - зазначив глава держави.

За його словами, даний 68-ий обмін став можливим завдяки посередництву Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, луганський, донецький, харківський, запорізький, херсонський, миколаївський, київський, сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму",- інформує Коордштаб.

Що відомо про звільнених цивільних

Також нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках.

Урядового кореспондента агенції УНІАН Дмитра Хилюка, нагадаємо, росіяни викрали на самому початку повномашстбаного вторгнення прямо з його дому у селі Козаровичі на околиці Києва. Це село розташоване у місці впадіння річки Ірпінь у Київське водосховище.

Відтоді рідні та працедавці Дмитра знали лише що він живий.

Марк Каліуш жив та працював у Мелітополі, адміністрував незалежний проукраїнський ТГ-канал "Мелітополь - це Україна". Окупанти його схопили, засудили та відправили на примусове психіатричне лікування.

Серед звільнених цивільних громадян також є львів'янин, медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь".

Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який свідомо не пішов на співпрацю з окупантами.