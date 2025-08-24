Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності

Відповідний фрагмент присутній в офіційно опублікованому на його сайті тексті президентського виступу.

Відеоверсія звернення записувалася на столичному Майдані Незалежності. У ньому було показано знакові скульптури, розміщені у цій частині Києва.

"Символи того, як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо ми цю війну. Ці символи – довкола нас. У цьому монументі Незалежності. Всередині він має залізобетонний каркас і реально здатний витримати ураган. Так і наша Україна вистояла супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю. У цьому "Нульовому кілометрі". Це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст. До нашого Донецька, нашого Луганська, нашого Криму. І сьогодні ці позначки – вони мають уже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри. Вони нагадують, що все це – Україна. І там – наші люди, і жодна відстань між нами цього не змінить, і жодна тимчасова окупація цього не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом як одна сім’я, як одна країна. І це лише питання часу. І Україна вірить, що зможе цього досягти – досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна", - наголосив Зеленський.

"Бо Україна має характер. Кам’яну витримку, погляд, який ми не відводимо, і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє", - додав президент.

23 серпня 2025 року, на День Державного прапора, Зеленський також запевнив:

"Ми свою землю не подаруємо окупанту".

Під час нещодавніх перемовин із Дональдом Трампом у Вашингтоні, що проходили за участю європейських лідерів, Зеленський відмовився обговорювати можливість територіальних поступок на користь РФ, сказавши що це буде предметом його особистої зустрічі з Путіним. Натомість Кремль від такої зустрічі наразі відмовляється.