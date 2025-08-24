Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності

Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності

Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
16:13
Війна з Росією Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)

У зверненні президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності, 24 серпня 2025 року, глава держави наголосив на невідворотності повернення Донецька, Луганська та Криму до суверенних земель України

Зміст

Відповідний фрагмент присутній в офіційно опублікованому на його сайті тексті президентського виступу.

Відеоверсія звернення записувалася на столичному Майдані Незалежності. У ньому було показано знакові скульптури, розміщені у цій частині Києва.

"Символи того, як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо ми цю війну. Ці символи – довкола нас. У цьому монументі Незалежності. Всередині він має залізобетонний каркас і реально здатний витримати ураган. Так і наша Україна вистояла супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю. У цьому "Нульовому кілометрі". Це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст. До нашого Донецька, нашого Луганська, нашого Криму. І сьогодні ці позначки – вони мають уже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри. Вони нагадують, що все це – Україна. І там – наші люди, і жодна відстань між нами цього не змінить, і жодна тимчасова окупація цього не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне, і ми знову будемо разом як одна сім’я, як одна країна. І це лише питання часу. І Україна вірить, що зможе цього досягти – досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала

"Бо Україна має характер. Кам’яну витримку, погляд, який ми не відводимо, і руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє", - додав президент.

23 серпня 2025 року, на День Державного прапора, Зеленський також запевнив:

"Ми свою землю не подаруємо окупанту".

Під час нещодавніх перемовин із Дональдом Трампом у Вашингтоні, що проходили за участю європейських лідерів, Зеленський відмовився обговорювати можливість територіальних поступок на користь РФ, сказавши що це буде предметом його особистої зустрічі з Путіним. Натомість Кремль від такої зустрічі наразі відмовляється.

  • Інформацію щодо нібито озвученої Путіним під час зустрічі з Трампом в Анкоріджі на Алясці пропозиції віддати йому увесь Донбас в обмін на "заморожування" бойових дій поширили західні медіа. Наближений до Республіканської партії США тереканал Fox News навіть передавав про попередню особисту згоду американського президента з отриманням РФ усього Донбасу - як окупованих росіянами частин, так і неокупованих.
  • Держсекретар США Марко Рубіо напередодні візиту Зеленського до Вашингтону теж висловлювався відносно того, що "території доведеться обговорювати".

 

Теги:
Новини
Донецьк
Крим
Луганськ
Володимир Зеленський
Луганщина
Донеччина
окуповані території
День Незалежності
незалежність України
Читайте також:
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
Юлія Свириденко
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
Автор Дар'я Тарасова
22 серпня, 2025 п'ятниця
Велика Британія придбає 6 систем ППО, щоб допомогти полегшити доставку військової техніки до України
Київ
+14.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
17:40
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з бійцями 155-ої бригади імені Анни Київської на Покровському напрямку
Сирський: наші бійці контратакували і звільнили на Донеччині села Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку
17:15
Інтерв’ю
Джон Болтон
Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив
17:10
Ексклюзив
Євген Нищук
Нашою місією зараз є зцілювати певні рани і надихати, - керівник театру Франка Нищук
17:05
Ексклюзив
ЗСУ
Ніхто не готувався до такої війни, навіть Росія не була готова, - офіцер ЗСУ Матяш
16:52
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
Завдяки 68-му обміну полоненими до України повернулися 8 цивільних: серед них - журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш, а також ексмер Херсона Володимир Миколаєнко, що не пішов на зраду України
16:01
OPINION
Що приховує "реформа" Офісу президента?
16:00
Інтерв’ю
Як масштабувався театр Франка під час війни і як дві Революції вплинули на протести сьогодення. Інтерв’ю з ексміністром культури Євгеном Нищуком
15:41
Центральний дитячий магазин на Луб'янській площі у Москві
У дитячому супермаркеті поруч зі штабквартирою ФСБ на Луб'янці у Москві стався вибух: подробиці
15:38
Партнерський матеріал
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя
Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:10
вибух, ракетна атака
Підрозділи ГУР та СБС уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області РФ
14:56
G7
Міністри закордонних справ країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності України
14:49
Олександр Лукашенко
Лукашенко в День Незалежності побажав українцям "мирного неба"
14:36
Black Cloud
Буря на Burning Man знищила українську інсталяцію Black Cloud
14:05
Ексклюзив
Україна НАТО
Якби Європа та США не боялися, ця війна була б нами виграна, - офіцер ЗСУ Матяш
14:05
Ексклюзив
ВПС ЗСУ
Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек
14:00
OPINION
Росіяни посилюють інформаційний тиск. Влада відмовчується
13:58
Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги"
13:48
персики
Росія не пропускає до себе фури з фруктами та будівельними матеріалами із Вірменії, - депутат
13:37
Інтерв’ю
Українська державність: чому вона сильніша за саму державу? Розмова з головою Інституту національної пам'яті Олександром Алфьоровим
13:35
Оновлено
Марк Карні
"Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч з Україною": Карні взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності
13:02
Ексклюзив
Петро Андрющенко
На ТОТ Запорізької області залізниця стоїть майже тиждень і буде стояти ще довго, - Андрющенко
12:34
День Незалежності України
Світові лідери привітали народ України з Днем Незалежності
12:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація абсолютно на всіх ділянках фронту під контролем Збройних сил України, - офіцер ЗСУ Цехоцький
12:01
OPINION
Поки в Україні не грають за правилами, ми будемо бідні
11:33
Україна отримає €2 млн від Латвії на закупівлю зброї в межах PURL: Шмигаль зустрівся зі своїм латвійським колегою Спрудсом
11:24
Ексклюзив
безпілотник, дрон
Сьогодні ми тримаємо лінію фронту саме завдяки різним типам безпілотних платформ, - аналітик Бєлєсков
11:19
ЗРК Patriot
Норвегія спрямує близько $700 млн на посилення української ППО системами Patriot
11:06
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка, в Херсоні поранено чоловіка
11:05
Ексклюзив
У нас недостатньо мобілізації суспільства, для перемоги у цій війні має бути залучений кожний, - офіцер ЗСУ Матяш
10:39
Будівлю Євроради підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди Дня Незалежності України
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
10:01
OPINION
Що робити з російськими реактивними дронами
09:37
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників
09:15
Партнерський матеріал
Львівський пивоварний завод
Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:11
Пентагон
WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю
09:00
Інтерв’ю
Ми поки не виграємо цю війну, але доволі успішно стримуємо навалу, - офіцер ЗСУ Матяш
08:58
сша допомога Україні
Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ
08:35
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников
08:02
OPINION
А як щодо Нобеля з літератури?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV