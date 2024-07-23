Другий за місяць: Сили оборони збили ворожий Су-25 на Донеччині
У вівторок, 23 липня, на Покровському напрямку українські зенітники збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції Сил оборони у парі з іншим Су-25
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Хортицький вітер.
Знищення цього літака – вже друге за цей місяць для воїнів-зенітників з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. «Покровський трикутник» для російської авіації", - йдеться у повідомленні.
- 19 липня у Донецькій області, на Покровському напрямку, зенітники України також збили російський штурмовик Су-25.
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