Другий за місяць: Сили оборони збили ворожий Су-25 на Донеччині

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Хортицький вітер.

Знищення цього літака – вже друге за цей місяць для воїнів-зенітників з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак – на штурмовик Су-25. «Покровський трикутник» для російської авіації", - йдеться у повідомленні.