На Донеччині українські зенітники збили ворожий Су-25

Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

Ворожий Су-25 збили воїни-зенітники з Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Зазначається, що штурмовик, який намагався обстрілювати позиції українських Сил оборони, збили на Покровському напрямку.

"Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25", - резюмують у повідомленні.