На Донеччині українські зенітники збили ворожий Су-25
У Донецькій області, на Покровському напрямку, зенітники України збили черговий російський штурмовик Су-25
Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".
Ворожий Су-25 збили воїни-зенітники з Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Зазначається, що штурмовик, який намагався обстрілювати позиції українських Сил оборони, збили на Покровському напрямку.
"Завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась на один бойовий літак – на штурмовик Су-25", - резюмують у повідомленні.
- 25 травня воїни-зенітники Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25.
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