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Вже 7-й за місяць на цьому напрямку: на Донеччині збили російський Су-25
25 травня воїни-зенітники Окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25
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Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".
"Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу", - написали військові.
- У суботу, 18 травня, воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили російський Су-25 над Донецькою областю.
- 13 травня підрозділи Сил оборони збили ворожий літак Су-25 на Донеччині.
- У суботу, 11 травня, зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.
- 4 травня воїни 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили російський Су-25 у Донецькій області.
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