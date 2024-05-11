Сили оборони збили російський штурмовик Су-25
У суботу, 11 травня, зенітники 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку
Про це повідомляє 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка у Facebook.
"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110-ї бригади, - йдеться у повідомленні. - Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі"
Як стверджує Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі "Лачен пише", Су-25 було вражено на Авдіївському напрямку.
- 5 травня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш назвав засоби, які потрібні, щоб вражати ворожі цілі, у тому числі літаки Су-25.
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