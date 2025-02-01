"Дуже серйозний мобілізаційний ресурс": військовий експерт Снєгирьов назвав кількість увʼязнених у РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ще під час заколоту Пригожина російський диктатор Путін підписав указ про те, що увʼязнені мають право безпосередньо підписувати контракти Міноборони РФ. Останній указ Путіна продовжив цю практику, зокрема, те, що підписувати контракт з Міноборони РФ увʼязнені можуть безпосередньо у залі суду. Тобто росіяни розширили можливості прихованої мобілізації", - розповів Снєгирьов.

Експерт пояснив, що мобілізація увʼязнених вирішує для російських спецслужб низку проблем.

"Щодо мобілізації увʼязнених в Росії, то тут теж є підводні камені. Урядом РФ скасовані виплати на момент підписання контракту з Міноборони для ув'язнених. Це був для них ледь не основний стимул йти воювати. Разом із тим варто зазначити, що за даним ФСІН в російських буцегарнях утримують понад 500 тис. осіб. Тому це досить серйозний мобілізаційний резерв, який буде використовувати країна-терорист. До того ж спецслужби РФ будуть вирішувати для себе кілька питань одночасно. По-перше, зниження фінансового навантаження на ФСІН. По-друге, розвантаження російських колоній і зменшення криміногенної ситуації, як на російських вулицях і безпосередньо у місцях позбавлення волі. По-третє, звичайна утилізація кримінальників руками Сил оборони України. Це тактика ще сталінських спецслужб і вона активно запроваджується за часів Путіна", - додав він.