Дві доби поспіль ворог активно атакує в напрямку Красногорівки біля Мар'їнки, - офіцер 59-ї ОМБр
Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів, що ворог активізувався на Марʼїнському напрямку
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Другу добу поспіль ворог намагається активно наступати в напрямку Красногорівки. Здійснюються ці атаки за допомогою бронетехніки. Вчора після 10-ї години ранку вони вже почали штурми й провели 7 таких атак. Сьогодні з 5-ї ранку вони продовжили свої штурмові дії", - розповів Цехоцький.
Він також додав, що за добу Силам оборони вдалося знищити 7 одиниць техніки окупантів.
"Ми змогли зафіксувати до 15 одиниць техніки в одній атаці окупантів. Зокрема, БМП з піхотою за підтримки танків. Всі атаки наші підрозділи відбили, а позиції утримуються. Ми змогли знищити 7 одиниць техніки та ліквідували 50 окупантів", - додав він.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Українські захисники відбили низку атак російських військ на шести ключових напрямках і ліквідували ще 850 окупантів
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