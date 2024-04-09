Дві доби поспіль ворог активно атакує в напрямку Красногорівки біля Мар'їнки, - офіцер 59-ї ОМБр

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Другу добу поспіль ворог намагається активно наступати в напрямку Красногорівки. Здійснюються ці атаки за допомогою бронетехніки. Вчора після 10-ї години ранку вони вже почали штурми й провели 7 таких атак. Сьогодні з 5-ї ранку вони продовжили свої штурмові дії", - розповів Цехоцький.

Він також додав, що за добу Силам оборони вдалося знищити 7 одиниць техніки окупантів.

"Ми змогли зафіксувати до 15 одиниць техніки в одній атаці окупантів. Зокрема, БМП з піхотою за підтримки танків. Всі атаки наші підрозділи відбили, а позиції утримуються. Ми змогли знищити 7 одиниць техніки та ліквідували 50 окупантів", - додав він.