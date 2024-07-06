"Дві години везли до Донецька": в окупованому Маріуполі загинула дитина через відсутність інфекційного відділення

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

"В окупованому місті зростає кількість хворих на гострі кишкові інфекції, а ось профільного відділення досі немає. Про це заявила одна з працівниць швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні з додаванням відеозвернення медикині.

За словами жінки, усіх дітей з інфекційними захворюваннями возять до Донецька. У результаті - одна дитина з гострою хірургічною патологією померла в дорозі, бо треба було їхати дві години.

"Немає ані хірургії, ані реанімації, ані інфекційних відділень. У другій лікарні два роки не можуть закінчити ремонт. Два роки не працює ліфт", - каже медпрацівниця.

Люди обурені станом медицини. Не вистачає лікарів, обладнання, до багатьох "вузьких" спеціалістів люди просто не можуть потрапити.

"Таке "відновлення життя" принесли до Маріуполя російські загарбники". - наголосили у міськраді.