"Дві години везли до Донецька": в окупованому Маріуполі загинула дитина через відсутність інфекційного відділення
Дитина з гострою хірургічною патологією померла в дорозі з окупованого Маріуполя до Донецька, тому що в місті досі відсутнє інфекційне відділення
Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
"В окупованому місті зростає кількість хворих на гострі кишкові інфекції, а ось профільного відділення досі немає. Про це заявила одна з працівниць швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні з додаванням відеозвернення медикині.
За словами жінки, усіх дітей з інфекційними захворюваннями возять до Донецька. У результаті - одна дитина з гострою хірургічною патологією померла в дорозі, бо треба було їхати дві години.
"Немає ані хірургії, ані реанімації, ані інфекційних відділень. У другій лікарні два роки не можуть закінчити ремонт. Два роки не працює ліфт", - каже медпрацівниця.
Люди обурені станом медицини. Не вистачає лікарів, обладнання, до багатьох "вузьких" спеціалістів люди просто не можуть потрапити.
"Таке "відновлення життя" принесли до Маріуполя російські загарбники". - наголосили у міськраді.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що маріупольці в одному з районів міста залишились без житла, попри обіцянки окупантів відшкодувати знищене майно.
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