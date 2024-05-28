"В Маріуполі серед цивільних зріє бунт": Андрющенко розповів деталі
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що маріупольці в одному з районів міста залишились без житла, попри обіцянки окупантів відшкодувати знищене майно
Про це він повідомив в етері Еспресо
"Певно, що головна новина з тимчасово окупованого Маріуполя полягає в тому, що в цілому районі міста зріє глобальний бунт. Люди записують звернення в Путіна й інші звернення. Річ у тому, що центр лівобережного району повністю знесений, а тепер росіяни починають будувати там іпотеку. Тобто, вони демонструють ту реальність, яка відбувається в Маріуполі. На жаль, тільки зараз маріупольці це почали розуміти" - пояснив Андрющенко.
За словами радника міського голови, люди в Маріуполі залишились без житла
"Люди починають розуміти, що від самого початку це був великий обман. Зокрема, те що росіяни обіцяють виплати коштів за втрачене житло. Маріупольці залишились ні з чим. Тепер вони записують звернення до Путіна і, ясна річ, що це ні до чого не призведе", - додав він.
- 19 травня журналіст та медійник Микола Осиченко розповів, що у тимчасово окупованому Маріуполі містяни й досі бачать розбиті будинки, могилки на вулицях та беззаконня
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