"В Маріуполі серед цивільних зріє бунт": Андрющенко розповів деталі

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Певно, що головна новина з тимчасово окупованого Маріуполя полягає в тому, що в цілому районі міста зріє глобальний бунт. Люди записують звернення в Путіна й інші звернення. Річ у тому, що центр лівобережного району повністю знесений, а тепер росіяни починають будувати там іпотеку. Тобто, вони демонструють ту реальність, яка відбувається в Маріуполі. На жаль, тільки зараз маріупольці це почали розуміти" - пояснив Андрющенко.

За словами радника міського голови, люди в Маріуполі залишились без житла

"Люди починають розуміти, що від самого початку це був великий обман. Зокрема, те що росіяни обіцяють виплати коштів за втрачене житло. Маріупольці залишились ні з чим. Тепер вони записують звернення до Путіна і, ясна річ, що це ні до чого не призведе", - додав він.