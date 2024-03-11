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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Ексміліціонера, який був гауляйтером в окупованій Балаклії на Харківщині, засудили до 14 років тюрми

Ексміліціонера, який був гауляйтером в окупованій Балаклії на Харківщині, засудили до 14 років тюрми

11 березня, 2024 понедiлок
16:38
Війна з Росією окупанти

Суд виніс вирок у вигляді 14 років за ґратами ексміліціонеру розформованого підрозділу у Балаклії Харківської області, який під час окупації регіону співпрацював з росіянами та був гауляйтером

Про це повідомляє СБУ.

Колаборант у період захоплення Харківщини очолював окупаційну адміністрацію РФ у Балаклії.

На цій "посаді" він поширював кремлівський режим на території міста, у тому числі допомагав загарбникам проводити репресії проти учасників руху опору, зазначає спецслужба.

Як встановило розслідування, засудженим є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції. На початку повномасштабного вторгнення Росії він один з перших у Балаклії підтримав загарбників.

За це його призначили очільником окупаційного "відділу МВС РФ", який діяв у захопленому на той час місті.

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, він займався фабрикуванням "карних справ" проти українських патріотів та організовував чергування підлеглих на блокпостах.

Згодом колаборанта "підвищили" до гауляйтера місцевої громади.

Чоловіка затримали під час звільнення Куп’янська, де він переховувався.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за колабораційну діяльність (ч. 5 та ч. 7 ст. 111-1 КК України) і призначив 14 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 11 років.

Також у нього конфісковано приватне майно. Мова йде про елітну нерухомість загальною площею майже 200 м², а також позашляховик преміумкласу.

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Теги:
Кримінал
Україна
Росія
російська армія
Балаклія
колаборанти
Харківщина
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