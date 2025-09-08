ЄС і США цього тижня узгодять нові санкції проти РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомляють, що цей пакет, який стане 19-м з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, також може охоплювати вплив ЄС на російські платіжні та кредитні системи, криптовалютні біржі, а також подальші обмеження на торгівлю нафтою в країні.

ЄС сподівається узгодити ці заходи зі США. Делегація посадовців ЄС цього тижня відвідає Вашингтон, щоб зустрітися з американськими колегами та обговорити потенціал спільних дій.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші партнери в Європі наслідували цей приклад", – сказав міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю на NBC.

США та Європа обговорюють нові санкції та вторинні тарифи проти Росії, сподіваючись, що наслідки спонукатимуть російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів з Україною, додав він.

Президент США Дональд Трамп поки що утримується від запровадження прямих санкцій проти Росії, попри те, що він пройшов через кілька самостійно встановлених термінів та постійне небажання Путіна вести переговори про припинення війни. Однак Трамп подвоїв тарифи для Індії до 50% через продовження закупівель російської нафти.

Москва вже перебуває під санкціями як з боку США, так і з боку Європи, але їй вдалося уникнути їхнього впливу, закуповуючи заборонені товари з Китаю та інших третіх країн, а також знаходячи клієнтів для своєї нафти та газу в Індії та інших країнах.

США також розглядають санкції проти таємного флоту нафтових танкерів Москви та енергетичних компаній ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".

За словами джерел, останній пакет від ЄС передбачає посилення санкцій блоку щодо російських тіньових суден, нафтотрейдерів у третіх країнах, а також може запровадити заборону на перестрахування танкерів, що перебувають у списках.

ЄС також розглядає можливість посилення санкцій проти великих російських нафтових компаній, скасувавши чинні винятки, якими зараз користуються деякі компанії, наприклад, "Роснефть". Також розглядають заборони на експорт більшої кількості товарів і хімікатів, що використовуються військовою промисловістю РФ, та торгівельні обмеження для іноземних фірм, зокрема в Китаї, які постачають ці товари.

Пекін, зокрема, став ключовим постачальником для російських військових, що дозволило Росії збільшити виробництво безпілотників, що використовуються для атак на міста України.

Окремо ЄС вперше розглядає можливість використання свого "інструменту протидії обходу" проти Казахстану, повідомили джерела. Це означатиме заборону країні імпортувати певний набір машин, які, згідно з торгівельними даними блоку, досі у великих обсягах перенаправляються до Росії, де їх використовують для виробництва зброї, сказали джерела.