Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
У неділю, 7 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
Про це він сказав під час спілкування із пресою. Фрагмент розмови опублікувала американська адміністрація у соцмережі X.
Журналіст записав у американського лідера, чи готовий той перейти до другої фази санкцій проти Росії.
"Так, я готовий", - відповів президент США.
- 3 вересня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обурився через запитання журналіста про бездіяльність щодо російського диктатора Володимира Путіна та зазначив, що він ще не завершив ні другу, ні третю фази санкцій.
