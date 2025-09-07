Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії

Про це він сказав під час спілкування із пресою. Фрагмент розмови опублікувала американська адміністрація у соцмережі X.

Журналіст записав у американського лідера, чи готовий той перейти до другої фази санкцій проти Росії.

"Так, я готовий", - відповів президент США.

Читайте також: Європейська команда прямує до Вашингтона, де зі США працюватиме над санкціями проти РФ, - Кошта

"Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia?"@POTUS: "Yeah, I am." pic.twitter.com/I2tGWy6QJC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

Читайте також: Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол