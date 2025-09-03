Трамп порадив журналісту знайти іншу роботу через запитання про бездіяльність щодо Путіна

Про це він сказав на брифінгу в Білому домі, передає Clash Report.

На запитання журналіста чому Дональд Трамп багато разів висловлював розчарування російським диктатором Путіним, але не вживав жодних дій, американський президент порадив знайти репортеру нову роботу.

"Звідки ви знаєте, що жодних дій не було? Ви б сказали, що запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця за межами Китаю, - це жодних дій не було? Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. І я ще не завершив ні другу, ні третю фази. Але коли ви кажете, що жодних дій не було, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо, якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я це зробив. Я сказав, що якщо Індія купить, у Індії будуть великі проблеми. І саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це", - сказав він.

Також Трамп додав, що у найближчі кілька днів проведе розмову з Путіним, і тоді визначить подальші кроки.