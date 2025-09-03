Трамп доручив Пентагону підготуватися до стримування РФ та КНР, - Геґсет
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив Пентагону підготуватися до стримування Росії та Китаю
Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет в інтерв’ю Fox News, передає Джеркало тижня.
"На жаль, слабкість попередньої адміністрації зблизила Росію і Китай. Це було жахливим наслідком відсутності американського лідерства та відсутності американської сили. І ви бачили це по всьому світу, і це проявляється в тому, що ми бачили вчора ввечері по телевізору. Але саме тому президент Трамп дав нам наказ у Міністерстві оборони. Бути готовими до історичної перебудови наших збройних сил, до відновлення воїнського духу та відновити стримування", - зазначив Геґсет.
Читайте також: Анонс багатополярного світу та посилення співробітництва з Росією й Індією: що обговорювали на полях саміту ШОС у Китаї
Він зауважив, що політика США спрямована не на провокацію конфліктів, а на їхнє стримування.
"Ми чітко висловили свою позицію з цього приводу Китаю, Росії та іншим країнам. Тому що будучи готовим, ви запобігаєте цьому. Ви забезпечуєте безпеку американського народу на батьківщині", - додав міністр оборони США.
Геґсет зазначив, що "демонстрації парадів – це добре", при цьому висловивши сподівання, що вони не призведуть до реального військового конфлікту.
"Ми знаємо, у що вони вірять і чим займаються. Ми також знаємо, наскільки ми сильні і які військові переваги маємо. Вони це теж знають. Наше завдання полягає в тому, щоб зберегти ці військові переваги в космосі, в небі, в морі, під водою та за допомогою далекобійної зброї. Всі можливості, які ми маємо, "Золотий купол", який Китай не може відтворити, і ми це зробимо в рамках цієї адміністрації. Ми збережемо стратегічну перевагу", - сказав міністр оборони США.
Він додав, що Дональд Трамп має чудові стосунки з китайським лідером Сі Цзіньпінем, і США використають це, сподіваючись знайти способи співпраці.
"В іншому випадку ми завжди будемо готові", - резюмував Геґсет.
- У неділю, 31 серпня, російський диктатор Володимир Путін розпочав чотириденний візит до Китаю для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходить у Тяньцзіні 31 серпня – 1 вересня.
- У понеділок, 1 вересня, на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в китайському Тяньцзіні російський диктатор Володимир Путін провів двосторонні зустрічі з лідерами кількох держав. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав його якнайшвидше завершити війну проти України, а президент Туреччини Реджеп Ердоган запросив лідера РФ відвідати Анкару.
