"Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України

Про це він сказав на пресконференції в Овальному кабінеті, яку транслювало Еспресо.

"Побачимо, що станеться, побачимо, що вони зроблять. Я спостерігаю прискіпливо за цим всім. Минулого тижня понад 7 тисяч солдатів загинуло з обох сторін, і причин при цьому немає. І росіяни й українці гинуть, тому я хочу завершити це", - сказав Трамп.

Він зазначив, що декілька тижнів тому мав "прекрасну" зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, однак якщо вона ні до чого не призведе, США застосують інший підхід.

Американський президент на запитання, чи була в нього розмова з Путіним минулого тижня відповів, що протягом кількох днів розповість "цікаві речі", які дізнався.