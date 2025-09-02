Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України

"Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України

Марія Музиченко
2 вересня, 2025 вiвторок
22:56
Світ Дональд Трамп

У вівторок, 2 вересня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що уважно стежить за діями Росії та України та наголосив, що хоче зупинити вбивства

Зміст

Про це він сказав на пресконференції в Овальному кабінеті, яку транслювало Еспресо.

"Побачимо, що станеться, побачимо, що вони зроблять. Я спостерігаю прискіпливо за цим всім. Минулого тижня понад 7 тисяч солдатів загинуло з обох сторін, і причин при цьому немає. І росіяни й українці гинуть, тому я хочу завершити це", - сказав Трамп.

Він зазначив, що декілька тижнів тому мав "прекрасну" зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, однак якщо вона ні до чого не призведе, США застосують інший підхід.

Американський президент на запитання, чи була в нього розмова з Путіним минулого тижня відповів, що протягом кількох днів розповість "цікаві речі", які дізнався.  

  • 30 серпня Axios повідомило, що Дональд Трамп не виключає можливості тимчасового виходу США з процесу мирного врегулювання війни між Росією та Україною.
  • 2 вересня The Times писало, що під час розмови на Алясці президент США звернувся до Володимира Путіна зі словами "просто продовжуй боротися", що могло бути сприйнято в Москві як схвалення подальших бойових дій проти України.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
Автор Ксенія Золотова
1 вересня, 2025 понедiлок
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
Автор Дар'я Тарасова
1 вересня, 2025 понедiлок
Спецслужби РФ шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти сина, - ЗМІ
Автор Марина Клюєва
31 серпня, 2025 неділя
Перевчати когось українській мові нам абсолютно не потрібно, це приватний простір, ніхто не може його порушувати, - письменниця Кузнєцова
