"Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України
У вівторок, 2 вересня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що уважно стежить за діями Росії та України та наголосив, що хоче зупинити вбивства
Про це він сказав на пресконференції в Овальному кабінеті, яку транслювало Еспресо.
"Побачимо, що станеться, побачимо, що вони зроблять. Я спостерігаю прискіпливо за цим всім. Минулого тижня понад 7 тисяч солдатів загинуло з обох сторін, і причин при цьому немає. І росіяни й українці гинуть, тому я хочу завершити це", - сказав Трамп.
Він зазначив, що декілька тижнів тому мав "прекрасну" зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, однак якщо вона ні до чого не призведе, США застосують інший підхід.
Американський президент на запитання, чи була в нього розмова з Путіним минулого тижня відповів, що протягом кількох днів розповість "цікаві речі", які дізнався.
- 30 серпня Axios повідомило, що Дональд Трамп не виключає можливості тимчасового виходу США з процесу мирного врегулювання війни між Росією та Україною.
- 2 вересня The Times писало, що під час розмови на Алясці президент США звернувся до Володимира Путіна зі словами "просто продовжуй боротися", що могло бути сприйнято в Москві як схвалення подальших бойових дій проти України.
