Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios

Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios

Анатолій Буряк
30 серпня, 2025 субота
22:35
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп замислюється над тим, аби на певний час вийти з дипломатичного процесу зі спроби врегулювання російсько-українського конфлікту

Зміст

Про це із посиланням на анонімного високопосадовця у Білому домі в суботу, 30 серпня 2025 року, поінформував американський портал Axios.

"Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Трамп серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль, доки одна або обидві сторони не почнуть проявляти більше гнучкості", - зазначається у матеріалі.

Водночас, така відмова від спроб домогтися зупинки бойових дій на території України носитиме тимчасовий характер.

"Ми будемо сидіти склавши руки і спостерігати. Нехай вони деякий час поборються і подивимося, що станеться", – сказав співрозмовник Axios.

  • Обіцянка "завершити" війну РФ проти України була однією з головних під час останньої президентської кампанії Трампа. Ним неодноразово озвучувалися відповідні часові терміни.
  • Разом із тим, Трамп любить повторювати що це "не наша [не американська] війна", а його адміністрація намагається займати нібито нейтральну посередницьку сторону у даному конфлікті. Зокрема, очільник зовнішньополітичного відомства США Марко Рубіо стверджує про неможливість за нинішніх обставин ані капітуляції Росії, ані капітуляції України.
Теги:
Новини
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
