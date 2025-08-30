Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios

Про це із посиланням на анонімного високопосадовця у Білому домі в суботу, 30 серпня 2025 року, поінформував американський портал Axios.

"Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що Трамп серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль, доки одна або обидві сторони не почнуть проявляти більше гнучкості", - зазначається у матеріалі.

Водночас, така відмова від спроб домогтися зупинки бойових дій на території України носитиме тимчасовий характер.

"Ми будемо сидіти склавши руки і спостерігати. Нехай вони деякий час поборються і подивимося, що станеться", – сказав співрозмовник Axios.