Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"

Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"

Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
18:59
Війна з Росією Вадим Пристайко

Колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко прокоментував американській газеті The New York Times пропоновану РФ та адміністрацією Трампа гіпотетичну можливість згоди України на перехід під російський контроль усієї території Донеччини й Луганщини - як окупованих частин, так і неокупованих

Зміст

Його коментар з'явився у матеріалі NYT за 24 серпня 2025 року, автори якого за участю експертів розмірковують чи зможуть українська влада і суспільство зважитись на подібний крок і, якщо так, то за яких умов.

Ось відповідний фрагмент статті:

Скріншот з коментарем Пристайка газеті NYT

"Це отруйна пігулка", – сказав Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ. 

"Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо, як Україна це перетравить".

При цьому видання наголошує, що, як показують опитування, більшість українців досі виступає проти передачі будь-якої території Росії, а Конституція України забороняє її здачу. 

Читайте також: Наш Донецьк, наш Луганськ, наш Крим знову будуть разом з нами, - Зеленський на День Незалежності

"Зеленський стоїть перед вибором: або підтримати щось непопулярне серед українців, або ризикнути наразитися на гнів Трампа", - йдеться у статті The New York Times.

Окремо NYT зазначає: "колишні українські чиновники та політичні аналітики заявили, що єдиний спосіб, яким Зеленський може переконати українців поступитися територією, – це надати гарантії безпеки, підтримані Америкою". 

Водночас видання нагадує, що Трамп виключає членство України у НАТО.

Читайте також: Зеленський відповів на кожен пункт "нового" плану Путіна, описаного західними ЗМІ після саміту на Алясці. Урсула фон дер Ляєн підтримала

Що відомо про Вадима Пристайка

Кадровий дипломат.

Син заступника голови СБУ часів Кучми, в минулому слідчого КДБ СРСР Володимира Ілліча Пристайка.

За президентства Володимира Зеленського:

міністр закордонних справ в уряді Олексія Гончарука (2019 - 2020),

віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля (березень - червень 2020),

посол України у Великій Британії (2020 - 2024).

Після Пристайка дипломатичне представництво України у Британії очолив Валерій Залужний.

