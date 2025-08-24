Ексголова МЗС Пристайко про передачу РФ усього Донбасу: "Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо"

Його коментар з'явився у матеріалі NYT за 24 серпня 2025 року, автори якого за участю експертів розмірковують чи зможуть українська влада і суспільство зважитись на подібний крок і, якщо так, то за яких умов.

Ось відповідний фрагмент статті:

"Це отруйна пігулка", – сказав Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ.

"Україні доведеться це проковтнути, а потім ми побачимо, як Україна це перетравить".

При цьому видання наголошує, що, як показують опитування, більшість українців досі виступає проти передачі будь-якої території Росії, а Конституція України забороняє її здачу.

"Зеленський стоїть перед вибором: або підтримати щось непопулярне серед українців, або ризикнути наразитися на гнів Трампа", - йдеться у статті The New York Times.

Окремо NYT зазначає: "колишні українські чиновники та політичні аналітики заявили, що єдиний спосіб, яким Зеленський може переконати українців поступитися територією, – це надати гарантії безпеки, підтримані Америкою".

Водночас видання нагадує, що Трамп виключає членство України у НАТО.

Що відомо про Вадима Пристайка

Кадровий дипломат.

Син заступника голови СБУ часів Кучми, в минулому слідчого КДБ СРСР Володимира Ілліча Пристайка.

За президентства Володимира Зеленського:

міністр закордонних справ в уряді Олексія Гончарука (2019 - 2020),

віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Дениса Шмигаля (березень - червень 2020),

посол України у Великій Британії (2020 - 2024).

Після Пристайка дипломатичне представництво України у Британії очолив Валерій Залужний.