Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times

Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times

Дар'я Куркіна
2 вересня, 2025 вiвторок
17:31
Війна з Росією Трамп і Путін

Президент США Дональд Трамп сказав диктатору РФ Володимиру Путіну на Алясці "просто продовжуй боротися", що керівник Кремля міг трактувати як "зелене світло" для продовження війни проти України

Зміст

Про це пише The Times.

Раніше глава Білого дому казав в інтервʼю, що сподівався на "особисту хімію" з Путіним для досягнення миру в Україні.

"Ми порозумілися. Ви це бачили, у нас були хороші стосунки протягом багатьох років, насправді дуже хороші. Ось чому я дійсно думав, що ми це зробимо", – сказав Трамп.

Він також вважає, що, можливо, РФ та Україні "доведеться боротися трохи довше". 

"Знаєш, просто продовжуй боротися — нерозумно, продовжуй боротися", – сказав президент США в контексті саміту з Путіним на Алясці.

Джерела видання у Білому домі припускають: Трамп звинувачує європейців у тому, що Путін та президент України Володимир Зеленський не провели особистої зустрічі, бо Європа "заохотила Київ триматися за кращі умови миру".

"Думка Трампа про те, що обидві сторони винні, повертає його в те ж становище, в якому він був на початку червня, не виконуючи погрози "наслідків", якщо не буде прогресу, і відвернувшись від його прагнення до припинення вогню", – нагадує The Times.

Водночас Трамп розповів, що навів Путіну аналогію до війни РФ проти України, як "двоє маленьких дітей, які б'ються, як божевільні… в парку, а ти намагаєшся їх розʼєднати".

"Іноді краще дозволити їм битися певний час, а потім розʼєднати… Я навів цю аналогію Путіну вчора. Я сказав: "Президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають", – заявив американський лідер.

"Тепер, схоже, Путін сприйняв це як зелене світло, щоб продовжувати атаки на Україну", – пише The Times.

  • 1 вересня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що у ході саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі не було жодних домовленостей щодо зустрічі російського диктатора з Володимиром Зеленським або щодо тристоронніх переговорів.
