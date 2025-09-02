Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times

Про це пише The Times.

Раніше глава Білого дому казав в інтервʼю, що сподівався на "особисту хімію" з Путіним для досягнення миру в Україні.

"Ми порозумілися. Ви це бачили, у нас були хороші стосунки протягом багатьох років, насправді дуже хороші. Ось чому я дійсно думав, що ми це зробимо", – сказав Трамп.

Він також вважає, що, можливо, РФ та Україні "доведеться боротися трохи довше".

"Знаєш, просто продовжуй боротися — нерозумно, продовжуй боротися", – сказав президент США в контексті саміту з Путіним на Алясці.

Джерела видання у Білому домі припускають: Трамп звинувачує європейців у тому, що Путін та президент України Володимир Зеленський не провели особистої зустрічі, бо Європа "заохотила Київ триматися за кращі умови миру".

"Думка Трампа про те, що обидві сторони винні, повертає його в те ж становище, в якому він був на початку червня, не виконуючи погрози "наслідків", якщо не буде прогресу, і відвернувшись від його прагнення до припинення вогню", – нагадує The Times.

Водночас Трамп розповів, що навів Путіну аналогію до війни РФ проти України, як "двоє маленьких дітей, які б'ються, як божевільні… в парку, а ти намагаєшся їх розʼєднати".

"Іноді краще дозволити їм битися певний час, а потім розʼєднати… Я навів цю аналогію Путіну вчора. Я сказав: "Президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротися і багато страждати, тому що обидві сторони страждають", – заявив американський лідер.

"Тепер, схоже, Путін сприйняв це як зелене світло, щоб продовжувати атаки на Україну", – пише The Times.