ЄС вперше офіційно звинуватив Росію у застосуванні сльозогінного газу у війні проти України

Про це повідомляє розслідувальний проєкт "Система" (спільно з "Настоящее время" і Радіо Свобода).

Підставою для звинувачень стали звіти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), підготовлені на запит України у листопаді 2024-го та лютому 2025 року. У цих документах зафіксовано факти застосування газу CS поблизу сіл Мар’ївка та Іллінка в Дніпропетровській області. Експерти виявили сліди хімікату у ґрунті та воді, а також задокументували свідчення військовослужбовців і фото корпусів російських гранат РГ-Во, призначених для розпилення цього типу газу.

"З урахуванням серйозності ситуації та за відсутності пояснення з боку Росії, ЄС закликає ОЗХЗ здійснити своєчасну атрибуцію використання цих речовин як зброї", — зазначається в супровідних матеріалах до санкцій.

До оновленого списку обмежень включено підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міністерства оборони РФ, а також 27-й і 33-й науково-дослідні центри, які мають стосунок до розробки та застосування хімічних речовин.

CS-газ, відомий також під кодовою назвою "Сирень", викликає сильне подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів. Хоча формально він класифікується як нелетальний засіб для розгону масових протестів, його використання у збройних конфліктах прямо заборонене статтею 1 Конвенції про хімічну зброю. За даними Міністерства оборони України, капсули з CS також знаходять усередині іранських дронів Shahed, які Росія активно використовує на фронті.

Раніше Сполучені Штати вже застосовували санкції проти Росії за використання хімічної зброї — зокрема, токсичнішого хлорпікрину. У відповідь на зростаючу загрозу, ЄС у 2025 році запровадив додаткові обмеження на експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані для виробництва CS-газу.