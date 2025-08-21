English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України, - The Times

ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України, - The Times

Дар'я Тарасова
21 серпня, 2025 четвер
05:57
Війна з Росією Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Європейські країни хочуть, щоб Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки США для припинення війни в Україні

Зміст

Про це пише The Times.

Високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп виключив розгортання американських військових на землі в Україні, але заявив, що готовий надати повітряну підтримку в рамках гарантій безпеки США.

Після цієї зустрічі, в якій взяли участь президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, військові керівники зібралися у Вашингтоні, щоб обговорити логістику американської підтримки. Генерал Ден Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, прийняв вищих генералів з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення гарантій безпеки США.

Наразі НАТО здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Михайла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків. Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні. Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та NASAMS для відбивання російських атак, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем.

ВПС Великої Британії проводять розвідувальні місії з літаками Rivet Joint з перших днів війни, але польоти літаків виробництва Boeing потребують схвалення США.

  • Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
  • 20 серпня в Білому домі заявили, що у межах гарантій безпеки для України припускають можливість надання підтримки з повітря.

 

 

Новини
ЄС
Румунія
Дональд Трамп
США
гарантії безпеки
Автор Дар'я Тарасова
19 серпня, 2025 вiвторок
"Розмовляєте своєю огидною мовою": у футболіста збірної України Маліновського виник конфлікт з п'яними росіянами в Італії
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
США депортували українських мігрантів
Лавров
Автор Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
"Ні Крим, ні Донбас, ні Новоросія": Лавров заявив, що метою Росії нібито не було захоплення територій
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
21 серпня
08:32
Оновлено
Комбінована атака РФ: унаслідок удару є постраждалі в Мукачеві, у Львові загинула людина
08:21
Оновлено
На фронті минулої доби зафіксували 167 боїв, майже третина - на Покровському напрямку
08:15
віце-президент США Джей Ді Венс
"Це їхній континент": Венс заявив, що Європа має відігравати головну роль щодо гарантій безпеки для України
08:01
Огляд
"Вистрілив і забув": ЗРК Dragon H73 – найновіший зразок ППО на "хаммерах" в ЗСУ
08:00
OPINION
Чи може наблизити закінчення війни зустріч Путіна і Зеленського
07:55
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни просунулись у Дніпропетровській і Донецькій областях, - DeepState
07:32
Інфографіка
знищені окупанти
За добу Росія втратила 315 безпілотників і 830 окупантів
07:31
Аналітика
Труба з минулого: як радянська підбита "Дружба" продовжує допомагати Кремлю впливати на Європу і фінансувати війну
07:14
Марко Рубіо
Рубіо зустрінеться з європейськими лідерами для переговорів щодо гарантій безпеки для України, - NYT
06:40
Французький стример, відомий екстремальними челенджами, помер у прямому ефірі
05:38
Вогонь, пожежа
Воронезьку область РФ атакували БПЛА, пошкоджено об'єкт енергетики
00:47
Еммануель Макрон
Операція в Газі, яку готує Ізраїль, може призвести до катастрофи, - Макрон
00:29
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів вирішального раунду кваліфікації
00:15
Казино
В instagram заблокували 7 акаунтів через рекламу казино: серед них блогерка Сімбочка
2025, середа
20 серпня
23:38
Трамп на даху
"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"
23:09
Ексклюзив
Ігор Луценко
Враження про ефективність ракет "Фламінго" треба формувати після бойового застосування, - Ігор Луценко
23:09
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці
22:37
Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"
22:37
Ексклюзив
Федір Веніславський
Є висока ймовірність, що зустріч Зеленського, Трампа і Путіна відбудеться протягом десяти днів, - Веніславський
22:37
Ексклюзив
Сергій Таран
Питання УПЦ МП не стане причиною зриву переговорів, - політолог Таран
21:43
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
21:10
Ексклюзив
Мирослав Чех
Зустрічі Зеленського з Навроцьким поставлять правильні акценти у відносинах між країнами, - ексдепутат Сейму Чех
21:08
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду
Трамп переплутав Вірменію з Албанією та заявив, що врегулював її конфлікт з Азербайджаном
20:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Третина бойових дій припадає на Покровську складову фронту, - Згурець розповів про ситуацію на найгарячішому напрямку
20:40
Александр Стубб
"Нейтральна територія": президент Фінляндії Стубб вважає, що Швейцарія могла б стати місцем зустрічі Зеленського й Путіна
20:11
Дмитро Медведєв
"Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї": Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні
20:02
аптека ліки
Уряд розширив перелік ліків, які українці отримуватимуть безоплатно
20:00
OPINION
Перша частина кривавого марлезонського балету поволі добігає кінця
19:57
військовий квиток, мобілізація
"Прибираємо живі черги під ТЦК": уряд ухвалив рішення, що стосується мобілізації
19:49
школа
Уряд визначив дати початку та закінчення нового навчального року в школах
19:40
Папа Римський Лев XIV
"Аби народи знайшли дорогу миру": Папа Римський закликав вірян молитися за Україну
19:29
Оновлено
У Києві відбулося судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері: 21 серпня очікується допит обвинуваченого
19:27
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
19:24
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Міноборони отримає нуль гривень внаслідок перерозподілу бюджету, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:19
Оновлено
Безугла
Комітет ВР підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту. Нардепка погрожує судом
19:11
Ексклюзив
Володимир Горбач
Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач
19:11
Оновлено
Міністр оборони Польщі звинуватив РФ у провокації через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
19:11
Мексика
Трамп доручив пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, аби відлякувати мігрантів у спеку
19:10
Оновлено
Сумський державний університет
РФ 18 серпня зруйнувала корпус Сумського держуніверситету, в бібліотеці згоріло 15 тис. книжок
19:04
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
"Є інші завдання": в Польщі заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну
Більше новин
