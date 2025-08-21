ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України, - The Times
Європейські країни хочуть, щоб Дональд Трамп розгорнув американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки США для припинення війни в Україні
Про це пише The Times.
Високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.
У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп виключив розгортання американських військових на землі в Україні, але заявив, що готовий надати повітряну підтримку в рамках гарантій безпеки США.
Після цієї зустрічі, в якій взяли участь президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, військові керівники зібралися у Вашингтоні, щоб обговорити логістику американської підтримки. Генерал Ден Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, прийняв вищих генералів з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення гарантій безпеки США.
Наразі НАТО здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Михайла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків. Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні. Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та NASAMS для відбивання російських атак, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем.
ВПС Великої Британії проводять розвідувальні місії з літаками Rivet Joint з перших днів війни, але польоти літаків виробництва Boeing потребують схвалення США.
- Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
- 20 серпня в Білому домі заявили, що у межах гарантій безпеки для України припускають можливість надання підтримки з повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.9Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе