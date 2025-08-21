ЄС закликає Трампа розгорнути винищувачі в Румунії для захисту України, - The Times

Про це пише The Times.

Високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення Росії.

У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп виключив розгортання американських військових на землі в Україні, але заявив, що готовий надати повітряну підтримку в рамках гарантій безпеки США.

Після цієї зустрічі, в якій взяли участь президент України Володимир Зеленський та європейські лідери, військові керівники зібралися у Вашингтоні, щоб обговорити логістику американської підтримки. Генерал Ден Кейн, голова об'єднаного комітету начальників штабів США, прийняв вищих генералів з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для обговорення гарантій безпеки США.

Наразі НАТО здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Михайла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків. Окрім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні. Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та NASAMS для відбивання російських атак, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем.

ВПС Великої Британії проводять розвідувальні місії з літаками Rivet Joint з перших днів війни, але польоти літаків виробництва Boeing потребують схвалення США.