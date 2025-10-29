Етапи навчання операторів дронів: у НГУ розповіли деталі
Є кілька етапів навчання операторів БПЛА, зокрема, від одного тижня до декількох місяців й починаються з навчання легких дронів розвідки
Про це в етері Еспресо розповів інструктор з БПЛА НГУ Євген Міклушка
"У Національній гвардії України навчаємо літати на різних дронах, починаючи з мавіків. Курс триває два тижні. Ми навчаємо людей в умовах, які максимально наближеними до реальних, коли цивільні школи дають можливість пройти такий курс за тиждень. За потреби ми можемо продовжити час навчання, бо ми навчаємо не окремих пілотів, а цілі екіпажі. Наша мета - навчити людей вижити на війні. По-друге, прищепити їм розуміння, що від їхньої роботи залежить доля піхотинців, які стоять попереду. Також ми робимо все можливе, щоб коли наші вихованці приїздили в зону виконання бойових завдань одразу могли працювати на всіх дронах, які здійснюють розвідку переднього краю фронту", - розповів Міклушка.
За словами інструктора, кожен етап навчання важливий, адже, кожен новий рівень пілотування дронами різних типів потребує чималих навиків.
"Наступним етапом є дрони-камікадзе. Цей тип дронів теж проходить свій етап еволюції й теж прийшли до нас з цивільного життя. Ми й наш противник навчились використовувати цей тип БПЛА в зоні бойових завдань. Ці навчання вже є складнішим і тривають від 1 до 2 місяців. Так, як цей напрямок постійно розвивається, то тут потрібно завжди розвиватись й вдосконалюватись. І фінальний етап навчання є використання важків бомберів. Це важкі БПЛА. Коли військовослужбовець осягнув середній рівень, то вже може відправлятись на навчання на БПЛА літакового типу. Там потрібно більше навиків", - додав він.
